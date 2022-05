Guerra in Ucraina, le news in diretta: I bambini orfani di Mariupol "deportati in Russia"

I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Durante l'evacuazione, soldati di Mosca hanno iniziato a interrogare i bambini, conducendo il cosiddetto filtraggio. Lo ha riferito il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, riportato da Ukrinform.

"Le autorità occupanti hanno avviato il processo di identificazione e raccolta dei bambini che sono rimasti soli a Mariupol. In particolare, sappiamo che circa 15 bambini che erano stati accolti dai residenti della città sono stati trasferiti dall'esercito di Mosca in un luogo non specificato", ha scritto Andryushchenko. E ha aggiunto che non ci sono ancora notizie dei "nostri orfani e bambini perduti".

Intanto la Russia ha apportato modifiche alla procedura di concessione della cittadinanza, semplificando la procedura che riguarda gli orfani provenienti dall'Ucraina.