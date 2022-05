A Whitby raduno record di vampiri per 125 anni Dracula

Mantelli neri e canini appuntiti: il record mondiale di persone travestite da vampiro è stato battuto ieri sera a Whitby, piccola città nel nord-est dell'Inghilterra, in occasione del 125mo anniversario dalla pubblicazione del romanzo 'Dracula' dello scrittore irlandese Bram Stoker. "Abbiamo appena battuto il Guinness world record per il più grande raduno di persone travestite da vampir0: 1.369!", ha scritto su Twitter English Heritage, la società a scopo di beneficienza britannica che gestisce oltre 400 monumenti storici nel Paese inclusa l'abbazia di Whitby ora in rovina, dove si sono dati appuntamento i 'vampiri'. Il codice di abbigliamento era solo uno: scarpe nere, pantaloni o vestito nero, mantello nero e zanne piantate sui canini superiori. Così, i fan inglesi del vampiro più famoso del mondo, hanno battuto il precedente record stabilito a Doswell, in Virginia (Usa), che contava 1.039 persone travestite da Dracula. Il romanzo di Stoker, che racconta la storia di questo conte assetato di sangue, è stato pubblicato per la prima volta nel 1897 e da allora sono stati fatti numerosi adattamenti, in particolare cinematografici. Whitby, città portuale del Nord Yorkshire, nella quale Stoker era stato nel 1890, ha fatto da ispirazione per la cornice in cui ha inserito il suo romanzo gotico.