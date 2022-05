Media, arrestato in Turchia il nuovo leader dell'Isis

(ANSA) - ISTANBUL, 26 MAG - Abu Al-Hasan al-Qurashi, ritenuto essere il nuovo leader dell'Isis, è stato arrestato a Istanbul.

Lo fa sapere il portale turco Oda Tv secondo cui il presidente Recep Tayyip Erdogan è stato informato e pianificherebbe di annunciare ufficialmente l'arresto nei prossimi giorni. Un funzionario turco che non ha voluto rivelare pubblicamente la sua identità ha confermato la notizia a Bloomberg. Secondo Oda Tv, Abu Al-Hasan al-Qurashi, nuovo capo del sedicente Stato islamico dopo l'uccisione del precedente da parte degli Usa in Siria in febbraio, è stato catturato durante una raid delle squadre anti terrorismo senza sparare colpi. (ANSA).