Draghi riceve il premio di politico dell'anno all'Atlantic Council a Washington

"Voglio condividere questo premio con il governo, con l'Italia e con gli italiani. L'Italia ha vissuto momenti molto difficili con la pandemia di Covid eppue si è rialzata". Lo ha detto il premier italiano Mario Draghi ricevendo il premio di politico dell'anno all'Atlantic Council a Washington.

Al termine della due giorni negli Stati Uniti. il premier sceglie questo palco per lanciare la proposta di un piano per la ricostruzione dei territori oggi ancora teatro "dell'invasione russa dell'Ucraina". Bisogna fare "di tutto per la pace" ribadisce il presidente del consiglio, assicurando che l'Italia è pronta a fare la sua parte.