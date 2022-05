Lagarde, rialzo dei tassi poche settimane dopo lo stop degli acquisti

La Bce dovrebbe concludere gli acquisti netti di titoli "all'inizio del terzo trimestre" e il primo rialzo dei tassi avverrà qualche tempo dopo: "questo può significare un periodo di poche settimane". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Lubiana. Dopo il primo rialzo dei tassi, "il processo di normalizzazione sarà graduale", ha aggiunto.

Le prospettive d'inflazione stanno cambiando nel medio termine - fa sapere la presidente - di fronte a fattori strutturali come le strozzature all'offerta che la guerra ha esasperato, ma che rimarranno. E di fronte a questo scenario "è giusto che la politica monetaria torni a un assetto più normale". Christine Lagarde ha spiegato che le misure dell'inflazione di fondo "sono quasi tutte sopra il 2%" e l'economia globale sembra destinata ad affrontare "ulteriori shock negativi d'offerta e pressioni sul lato dei costi", anche di fronte alla necessità di "accelerare la transizione green come mezzo per ridurre la dipendenza da attori ostili".