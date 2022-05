Ucraina, Kiev: 'Nei vagoni frigo migliaia di corpi dei soldati russi'

Le forze russe hanno ripreso l'assalto all'acciaieria Azovstal, dove centinaia di combattenti continuano a resistere, e parlano di 34 attacchi aerei nelle ultime 24 ore. Secondo Kiev un centinaio di civili sono ancora nello stabilimento. A Izyum scoperti i corpi di 44 civili sotto le macerie di un edificio di cinque piani distrutto dai russi. L'Oms ha verificato 200 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio della guerra.

Intanto decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati senza sepoltura quando le truppe di Mosca si sono ritirate dalla regioni di Kiev e Kharkiv. Al Jazeera scopre numerosi corpi, ammassati in un vagone refrigerato di un treno nella regione di Kiev. Il capo dell'amministrazione militare di Kharkiv parla di cadaveri trovati "per le strade, nelle case". "Non sono stati nemmeno sepolti, li hanno lasciati nelle discariche. Quando si ritirano, non prendono i corpi dei loro soldati", ha spiegato. Un militare ucraino dice che i suoi compatrioti "hanno trattato i morti dei nemici meglio di come loro hanno trattato i civili".

Lancio di razzi a Odessa, edifici distrutti e detriti sulle strade

KIEV: ADESIONE ALLA UE QUESTIONE DI GUERRA E PACE

L'adesione dell'Ucraina all'Unione europea è una "questione di guerra o di pace" in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un briefing con la collega tedesca Annalena Baerbock, riporta Ukrainska Pravda. "Ora è il momento di fare il passo successivo e portare a casa l'Ucraina, assegnandole lo status di candidato all'adesione all'Unione europea", ha aggiunto spiegando che se l'Ucraina non riceverà lo status di candidato all'adesione all'Ue significherà un inganno da parte dell'Ue e l'Ucraina non lo inghiottirà.

COLLOQUIO TELEFONICO MACRON-XI

Colloquio telefonico il presidente francese, Emmanuel Macron e il presidente della Cina, XI Jinping. "I due capi dello Stato - si precisa in una nota diffusa dall'Eliseo - hanno ricordato il loro legame al rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina e hanno condiviso l'urgenza di giungere ad un cessate il fuoco". Macron ha poi evocato la "drammatica situazione in cui sono confrontati i civili ucraini a causa dell'aggressione russa. Nel corso della lunga conversazione, Xi si è congratulato con Macron per la rielezione all'Eliseo ed ha espresso "l'auspicio di proseguire il partenariato strategico franco-cinese".In quanto presidente di turno dell'Ue, Macron ha poi insistito sull'"importanza" di riequilibrare le relazioni euro-cinesi "verso una maggiore reciprocità".

PROSEGUE L'ASSALTO ALL'ACCIAIERIA

Continua l'"operazioni di assalto" all'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo ha detto il Ministero della difesa di Kiev, secondo quanto riporta la Bbc. Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha detto che l'esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha spiegato, per bloccare gli ultimi combattenti rimasti all'interno. Gli attacchi russi all'acciaieria - ha detto il comandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar - sono proseguiti "per tutta la notte. Vi sono feriti, molti anche in maniera grave che non possono raggiungere l'ospedale da campo nel mirino dell'aviazione" di Mosca. L'esercito di Kiev sta lavorando ad un piano militare per salvare i combattenti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, ha detto l'ex comandante del reggimento Azov Maxim Zhorin in una intervista esclusiva a Canale 24 riportata da Unian, sottolineando che questa via viene seguita in parallelo con i canali diplomatici già aperti. Zhorin ha annunciato i preparativi per l'operazione militare spiegando che vengono sviluppati con la leadership delle forze armate ucraine. Tuttavia, ha spiegato, sarà prima necessario completare l'equipaggiamento militare e il rifornimento delle armi. "Non sono sicuro che attualmente i combattenti che si trovano sul territorio dell'Azovstal abbiano tanto tempo, quindi ci stiamo preparando e lavorando in parallelo in due direzioni: diplomatica e militare per tirarli fuori", ha affermato. L'operazione "potrebbe essere in più fasi raggruppando le unità", ha affermato. "I tentativi russi di assalto da terra dell'acciaieria Azovstal non stanno avendo successo: la bandiera ucraina sventola in cima a un edificio dell'impianto siderurgico", scrive il consigliere del sindaco Petro Andriushchenko su Telegram, citato da Ukrinform. Andriushchenko ha anche postato un video dove si vedono numerose esplosioni all'interno dell'acciaieria. Le immagini mostrano la bandiera ucraina ancora sull'acciaieria.

COLPITO UN ALBERGO

Tre missili Kinzhal - i nuovi missili ipersonici della Russia - sono stati sparati lunedì sera da un aereo su un hotel nella zona di Odessa, colpito anche un centro commerciale con altri sette missili. Lo ha reso noto Sergey Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa citato dalla Cnn che ha geolocalizzato e verificato l'autenticità di due video che circolano sui social e mostrano danni significativi alla struttura turistica di Zatoka. Le unità russe hanno attaccato la città usando sottomarini, navi e aerei. La Cnn afferma che non è chiaro perché sia stato colpito l'albergo e chi o cosa potesse ospitare. I missili russi hanno colpito Odessa alle 22,30, le strade fortunatamente erano vuote per via del coprifuoco. Il fumo denso e nero ha riempito il centro del porto storico. Nel filmato pubblicato online dall'esercito ucraino si vedono i vigili del fuoco tra le macerie di quelli che erano un centro commerciale e un magazzino.

Le truppe russe hanno distrutto con un missile il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform sul suo canale Telegram.

DRAGHI NEGLI USA, I DOSSIER SUL TAVOLO

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è appena atterrato a Washington per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti. Il premier alle 14 (ora locale) incontrerà il presidente Joe Biden alla Casa Bianca.

KIM SCRIVE A PUTIN

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la "ferma solidarietà" del suo Paese verso la Russia in un messaggio inviato al presidente Vladimir Putin per la celebrazione del Giorno della Vittoria. Nel messaggio Kim ha espresso vicinanza "alla causa del popolo russo per sradicare la minaccia politica e militare e il ricatto delle forze ostili e per salvaguardare la dignità, la pace e la sicurezza del Paese", ha riferito la Kcna. Ha anche espresso "la convinzione che le relazioni strategiche e tradizionali di amicizia tra i due Paesi si svilupperanno maggiormente in conformità con le esigenze dei tempi".