Ucraina: Nato, la guerra sta entrando in una 'fase decisiva'

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - La guerra in Ucraina sta entrando in una "fase decisiva", ma la Nato non vede in questo momento una escalation tra Mosca e l'Alleanza Atlantica: lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, nel corso di un'intervista ad Al Jazeera.(ANSA).