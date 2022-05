La felpa kaki di Zelensky venduta a 90mila sterline a Londra

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - La famosa felpa di pile color kaki del presidente Volodymyr Zelensky è stata venduta per 90mila sterline (circa 105.000 euro) in un'asta da Christie's di raccolta fondi per l'Ucraina a Londra. Lo scrivono i media internazionali riportando le parole del premier britannico Boris Johnson che ha esortato la gente a "spendere alla grande", definendo il presidente ucraino "uno dei leader più incredibili dei tempi moderni".

Tra i lotti presentati all'asta anche la brocca a forma di gallo regalata a Johnson durante la passeggiata dei giorni scorsi con Zelensky nella capitale ucraina. (ANSA).