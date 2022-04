Biden, vendita Twitter? strapotere social preoccupa

Elon Musk compra Twitter in un'operazione destinata a cambiare profondamente il settore dei social media. La transazione non è destinata a incontrare particolari difficoltà dal punto di vista antitrust e regolamentare ma questo non toglie che l'attenzione della politica, e in primis della Casa Bianca, è alta.

Il presidente Joe Biden è "preoccupato dal potere dei social media al di là di chi è alla guida", afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. I democratici e i repubblicani sono uniti contro lo strapotere della Silicon Valley e delle piattaforme social, anche se per motivi diversi. Ai liberal preoccupati per la disinformazione, le fake news e le teorie della cospirazione si contrappongono i conservatori contrari alla 'censura' dei social controllati da un gruppo di ricchi democratici della California. Da anni le big della Silicon Valley sono nel mirino di Washington, lontana comunque dal raggiungere un accordo per una regolamentazione più stringente e per una maggiore tutela della privacy.

Con l'uomo più ricco del mondo alla guida di Twitter non è ancora chiaro cosa accadrà nel settore. Ma Musk negli anni si è costruito una fama di 'rivoluzionario' in grado di trasformare radicalmente ogni cosa su cui ha messo mano. Ha creato Tesla e Space X, The Boring Company e Neuralink. Ora tutto il suo peso di imprenditore visionario si scarica su Twitter, che - a suo avviso - va trasformata in una paladina della libertà di espressione.

Oltre al disappunto per lo strapotere della Silicon valley fra i democratici serpeggia la furia contro i paperoni.

L'acquisizione di Twitter da parte di Musk si aggiunge al controllo del Washington Post da parte di Bezos. Due realtà molto diverse che mostrano però come i miliardari sono in grado di influenzare l'opinione pubblica tramite importanti mezzi di comunicazione. E se Bezos è un paperone 'tranquillo', lo stesso non si può dire dell'eccentrico Musk che finora con i suoi tweet non ha risparmiato nessuno.