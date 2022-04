Qui Pechino, 'spettro sanzioni secondarie'

La Cina ha risposto piccata al monito del segretario al Tesoro Usa Janet Yellen, secondo cui Pechino è molto vicina a Mosca e mette in atto pratiche che "danneggiano ingiustamente" gli interessi di sicurezza nazionale di altri Paesi: "La nostra posizione sulla crisi in Ucraina è obiettiva ed equa perché anche le legittime preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza dovrebbero essere rispettate, e sarà dimostrato che siamo dalla parte giusta della storia", ha replicato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.

Il vero timore della Cina è che l'avvertimento di Yellen ai "Paesi seduti sullo steccato" possa portare a breve alle sanzioni secondarie, a quelle misure punitive verso le nazioni che non prendendo posizione nel conflitto tra Russia e Ucraina rischiano di essere considerate "fiancheggiatrici" di Mosca.

Pechino si è rifiutata finora di condannare l'invasione voluta dal Cremlino ai danni di Kiev, optando per un precario equilibrismo diplomatico tra il sostegno al suo stretto alleato e il mantenimento dei legami con l'Occidente, sforzandosi però di evitare plateali violazioni delle sanzioni imposte alla Russia. Una scelta che ha messo la Cina in contrasto con gli Stati Uniti e i suoi alleati, che hanno varato durissime sanzioni contro il sistema finanziario e altre parti dell'economia di Mosca nel tentativo di convincere il presidente Vladimir Putin a correggere i suoi piani militari.

"Ci opponiamo con forza a qualsiasi distorsione e diffamazione della posizione cinese", ha tuonato Zhao, osservando che Pechino "sta svolgendo un ruolo costruttivo" sulla crisi, opponendosi ad "accuse e sospetti infondati", per "non parlare poi di pressioni o coercizione".

Yellen ha invitato la Cina a "contribuire a porre fine a questa guerra", rilevando che il colosso asiatico potrebbe vedere un declino "dell'atteggiamento del mondo nei suoi confronti e della sua volontà di abbracciare un'ulteriore integrazione economica". Washington ha sollevato timori che la Cina possa inviare aiuti militari ed economici alla Russia o aiutarla ad attutire le sanzioni: Pechino ha replicato che "non stava facendo nulla per aggirare le sanzioni contro la Russia di americani ed europei", pur ritenendole illegali e inutili alla soluzione della crisi.

Intanto, Cnooc, uno dei quattro colossi petroliferi statali cinesi, ha deciso di liberarsi degli importanti asset accumulati all'estero, a partire dal Canada: una mossa, secondo gli analisti, per sfuggire alle potenziali sanzioni secondarie occidentali.