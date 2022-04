Qui Londra, 'unica pace è la sconfitta di Putin'

Nessuna tregua, nessun accordo di pace all'ombra di una qualunque presenza militare russa in Ucraina: "l'unico modo di far finire la guerra" è creare le condizioni per "una sconfitta di Vladimir Putin". E' questo l'obiettivo che il governo britannico di Boris Johnson - in sintonia con gli Usa di Joe Biden - si dichiara ormai apertamente impegnato a favorire tramite lo scenario d'una proxy war, un conflitto per procura protratto nel tempo.

A sottolinearlo fra virgolette - mentre in Ucraina il sangue continua a scorrere e si moltiplicano le denunce di atrocità attribuite alle forze di Mosca - è la ministra degli Esteri del Regno, Liz Truss, in missione da ieri a ridosso della linea del fronte in Polonia: partner europeo Nato pienamente allineato alla strategia "della fermezza" di Washington e Londra. Truss nell'occasione ha riconosciuto alle autorità di Varsavia di averci "sempre visto giusto sulla Russia" e di aver compreso prima di altri "le intenzioni maligne di Putin". Non senza esaltare le comuni pressioni esercitate in tutte queste settimane su altri alleati occidentali per rendere le sanzioni contro il Cremlino "più dure", in modo da cercare di "paralizzare la macchina da guerra" putiniana e far ripiombare l'economia russa "nell'era sovietica"; ma anche per incrementare gli aiuti a Kiev, forniture belliche in primis. Il tutto nella prospettiva di un conflitto duraturo, di cui servirsi per provare a logorare il potere dello zar e del suo "regime": in attesa - chissà - di poterlo trascinare in un futuro ipotetico di fronte alla giustizia internazionale per rispondere di quelle accuse di "crimini di guerra" sulle quali si chiede siano gli ispettori europei dell'Osce a indagare.

Nel frattempo Truss formalizza di fronte all'omologo polacco, Zbigniew Rau, l'annuncio del congelamento secco di 350 miliardi di dollari di riserve in valuta estera di Mosca (60% d'un totale calcolato in ben 604 miliardi) attraverso una piazza finanziaria globale cruciale come la City londinese. Mentre si ripromette di convincere giovedì i colleghi del G7 a "unirsi alle proposte britanniche" di un'ulteriore escalation delle rappresaglie immediate con 4 armi chiave: chiusura generalizzata dei porti alle navi russe; crackdown totale sulle banche; guerra aperta ad altri settori economici strategici come il commercio dell'oro; indicazione d'un calendario preciso e stringente per porre fine a ogni importazione occidentale di gas e petrolio da est.