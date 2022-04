A Berlino, su bacio Breznev spunta abbraccio Putin Schroeder

(ANSA) - BERLINO, 04 APR - Il "Bruderkuss" e cioè il celebre bacio fra Honecker e Breznev, rappresentato sul graffito del lungo tratto del Muro di Berlino noto a tutti oggi come "East side gallery" è stato temporaneamente coperto da un'altra immagine: quella di Gerhard Schroeder, che abbraccia amichevolmente Vladimir Putin. Ad accorgersene per primi sono stati i cronisti dell'emittente locale berlinese RBB, che hanno immortalato il nuovo graffito sul loro sito. L'ex cancelliere socialdemocratico è oggetto di critiche fortissime per non aver preso le distanze da Putin e non aver rinunciato ai suoi incarichi in Russia, dove presidente il consiglio di sorveglianza di Rosneft ed è stato indicato come candidato a entrare nell'organo analogo di Gazprom. Anche i vertici dei socialdemocratici si aspettano che molli gli affari a Mosca. Ma finora l'ex cancelliere si è limitato a provare una controversa missione di mediazione con il presidente russo (all'insaputa del governo e del partito) che non ha portato a nulla. (ANSA).