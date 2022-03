Afghanistan: talebani vietano viaggi in aereo a donne sole

(ANSA) - KABUL, 28 MAR - I talebani hanno ordinato alle compagnie aeree afghane di impedire alle donne di imbarcarsi a meno che non siano accompagnate da un parente maschio: lo hanno reso noto ieri sera funzionari del settore.

La decisione è stata presa dopo un incontro tenuto giovedì scorso tra i rappresentanti dei talebani, le compagnie aeree Ariana Afghan e Kam Air e le autorità aeroportuali per l'immigrazione.

L'iniziativa segue la chiusura, mercoledì, di tutte le scuole secondarie femminili, decisa poche ore dopo era stato loro consentito di riaprire per la prima volta dall'ascesa dei talebani al potere lo scorso agosto. (ANSA).