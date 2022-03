Nucleare: Usa, nuove sanzioni in Corea Nord, Cina e Russia

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di sei tra enti e individui in Russia, Corea del Nord e Cina, ai sensi dell''Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act" (INKSNA), la misura che autorizza gli Usa a imporre misure all'estero per attività di proliferazione. Lo annuncia il dipartimento di stato americano in una nota. Le misure, si legge nel comunicato, fanno parti degli sforzi degli Usa per ostacolare la Corea del Nord nel suo programma missilistico ed evidenziano il ruolo negativo che la Russia svolge sulla scena mondiale nel portare avanti programmi che suscitano preoccupazione.