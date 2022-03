Ucraina, la cronaca della giornata

6.47 - E' salito ad almeno sei morti il bilancio del bombardamento russo avvenuto stanotte a Kiev, con le forze di Mosca che stanno ancora cercando di circondare la capitale ucraina. Sei corpi giacevano stamattina in terra davanti al 'Retroville', centro commerciale nel nordovest di Kiev. Il sito è stato colpito da una potentissima esplosione che ha distrutto i veicoli presenti nel parcheggio e lasciato un cratere largo diversi metri.

5.18 - La Svizzera è pronta a ospitare i colloqui tra Ucraina e Russia, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il presidente Ignazio Cassis ha detto che spera che "le pistole tacciano presto" e che la Svizzera è pronta a mediare o a ospitare negoziati, scrive il media ucraino sul suo account Twitter ricordando che Cassis visiterà oggi il confine tra Polonia e Ucraina.

3.21 - Il presidente americano Joe Biden avrà nelle prossime ore un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson per discutere "di una risposta coordinata all'attacco immotivato e ingiustificato della Russia all'Ucraina". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

3.08 - Il presidente americano Joe Biden si recherà in visita in Polonia il 25 marzo, dopo aver partecipato a Bruxelles al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull'Ucraina. Lo riferisce in un comunicato la Casa Bianca. A Varsavia Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrej Duda.

1.33 - Il servizio di emergenza statale ucraino, citato dal Kyiv Independent, ha affermato che i servizi di soccorso stanno spegnendo un incendio che e' scoppiato in diversi piani e nel parcheggio del centro commerciale Retroville a Kiev, a causa dei bombardamenti russi nel quartiere di Podil. Testimoni riferiscono di diverse auto in fiamme, mentre ancora non si hanno notizie certe su eventuali vittime.

1.04 - Allarme anti-aereo a Leopoli. Nel pieno della notte, all'una e mezza ora locale, le sirene sono tornate a suonare nella principale città dell'Ovest ucraino dopo una giornata trascorsa in una relativa calma.

00.43 - Le sirene d'allarme antiaereo stanno suonando in diverse regioni dell'ucraina. Lo riporta Ukrinform citando tra l'altro le regione di Leopoli, Khmelnytsky, Rivne, Volin, Ternopil e️ Lubni.

00.37 - Suonano di nuovo le sirene antiaeree a Kiev, dopo l'attacco di alcune ore fa che ha distrutto alcune abitazioni e un centro commerciale provocando almeno un morto, secondo il bilancio del sindaco della città.

00.23 - L'Ucraina respinge la richiesta della Russia di consegnare Mariupol. La vicepremier Iryna Vereshchuk ha risposto alla Russia affermando che "la resa non è un'opzione". Lo riporta il Kyiv Independent, aggiungendo che l'Ucraina "chiede che le forze russe consentano immediatamente un passaggio sicuro". In una lettera il ministero della Difesa russo sosteneva che avrebbe stabilito un corridoio umanitario solo se Mariupol si fosse arresa.