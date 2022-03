Ucraina, la cronaca della giornata

8.12 - Questa mattina alle 9 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà alla Camera bassa del Parlamento tedesco. In un video diffuso nelle prime ore di oggi Zelensky ha affermato che spingerà "per un sostegno ancora maggiore all'Ucraina".

7.40 - La Russia ha attaccato nella notte la città di Merefa nell'Oblast' di Kharkiv, nella parte orientale dell'Ucraina. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini. Lo riporta The Kyiv Independent. Merefa, che ha 21.500 residenti, è stata colpita da un attacco aereo, una scuola locale è stata danneggiata e il centro comunitario locale distrutto.

7.20 - La Borsa di Tokyo termina la seduta in netto rialzo, seguendo l'accelerazione degli indici azionari statunitensi, dopo il primo rialzo del costo del denaro in tre anni da parte della Federal Reserve Usa, con gli acquisti che si concentrano sul comparto che più dipende dalla sostenibilità dell'export in Giappone, mentre gli investitori continuano a monitorare l'evoluzione della guerra in Ucraina. L'indice di riferimento Nikkei avanza del 3,46%, a quota 26.652,89, aggiungendo quasi 900 punti. Sul mercato dei cambi lo yen tratta ai minimi in 6 anni sul dollaro, a un livello di 118,70, e sull'euro a 130,90.

7.18 - "I negoziati tra l'Ucraina e la Russia sono abbastanza difficili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista con il canale televisivo americano Nbc. "I negoziati sono ancora in corso e sono abbastanza difficili", ha sottolineato il presidente ucraino e ha osservato che "qualsiasi guerra potrebbe essere finita al tavolo dei negoziati". Allo stesso tempo, non ha commentato le informazioni apparse in precedenza nei media sulle presunte condizioni di un possibile accordo tra le parti.