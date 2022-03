Qui Berlino, Zelensky scuote il Bundestag

Volodymyr Zelensky stavolta parla al Bundestag. E denuncia ai tedeschi la nascita di un nuovo muro: "Non un muro di Berlino. È un muro fra la libertà e la mancanza di libertà. Un muro che diventa più alto ad ogni bomba caduta e per ogni decisione mancata", ha affermato, accusando la Germania di continuare a rispondere con argomenti economici - "economia, economia, economia" - alle richieste dell'Ucraina del sostengo di cui avrebbe davvero bisogno. Kiev vuole l'embargo dell'energia russa, l'esclusione completa della Russia dal sistema swift, e la no fly zone. E Zelensky si rivolge a Olaf Scholz con le parole di Donald Regan: "Cancelliere tiri giù questo muro, e dia alla Germania la leadership che merita". Non risparmia il ricordo delle tante vittime ucraine morte nella Seconda guerra mondiale per mano dei tedeschi. Che valore ha dire che non dovrà accadere mai più, chiede. Scholz commenta, a stretto giro, dalla cancelleria, al fianco del capo della Nato Jens Stoltenberg: "Le parole di Zelensky hanno lasciato una forte impressione e noi siamo al fianco dell'Ucraina. Ma una cosa va detta con chiarezza, la Nato non entrerà in guerra". Una replica che avviene mentre il parlamento litiga sulla decisione del governo di evitare una discussione parlamentare sull'intervento del presidente ucraino. Dopo i venti minuti del suo intervento on line, salutato da una doppia ovazione (prima e dopo), si è passati infatti direttamente agli altri ordini del giorno, e al dibattito sull'introduzione di un obbligo del vaccino anti-Covid. Una precisa scelta del governo, che ha voluto ascoltare le ragioni ucraine senza commenti, né repliche, attirandosi aspre critiche dalla stampa e dall'opposizione. Qualche ora dopo è stato invece il vicecancelliere Robert Habeck a rilevare che Zelensky abbia tenuto un discorso "toccante ed esigente", che spinge la Germania a chiedersi come possa fare di più. La risposta è anche l'annuncio immediato di "un piano di efficienza energetica", che sarà elaborato con i Comuni: il paese che mira a diventare sempre più autonomo dall'energia russa (e che per ora nega l'embargo di carbone e gas) deve innanzitutto "usare meno energia". E questo, ha precisato il politico ecologista, riguarda tutti.