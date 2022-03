Ucraina, raccolti 16mila dollari con i Lego di Zelensky

Oltre 16mila dollari, che andranno in beneficenza, sono stati raccolti dalla vendita di Lego ispirati alla guerra in Ucraina. Lo riportano i media ucraini. Citizen Brick, un rivenditore della Lego con sede a Chicago, ha venduto dei mini personaggi che raffigurano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (al costo di 100 dollari l'uno) e delle bottiglie di molotov (10 dollari), raccogliendo complessivamente 16.540 dollari che andranno devoluti a sostegno dell'Ucraina. Citizen Brick ha donato i fondi alla associazione di beneficenza americana Direct Relief per far arrivare forniture mediche all'Ucraina.