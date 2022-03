Ucraina, ucciso un alto comandante russo a Kharkiv

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - I servizi di intelligence ucraini affermano di aver ucciso a Kharkiv il generale russo Vitaly Gerasimov, vicecomandante della 41/ma Armata interforze russa, durante un combattimento a Kharkiv.

La notizia, la cui veridicità non può essere verificata in modo indipendente, è rilanciata da vari social ucraini compreso il Kyiv Independent, che su Twitter spiega come Gerasimov fosse stato decorato "per aver conquistato la Crimea".

Se la notizia verrà confermata, si tratterà del secondo generale russo ucciso dagli ucraini in una settimana. Alcuni giorni fa, infatti, gli stessi media russi hanno confermato l'uccisione del vicecomandante delle operazioni, il generale Andrei Sukhovetsky.

Gerasimov, 45 anni, che era capo di Stato maggiore della 41/ma Armata, ha partecipato alla seconda guerra in Cecenia e alle operazioni militari russe in Siria, oltre che all'annessione della Crimea nel 2014.

Il ministero della Difesa di Kiev ha affermato di aver intercettato spezzoni di conversazione in cui la morte di Gerasimov veniva confermata da un ufficiale dell'Fsb, il servizio di sicurezza russo, e nella quale i due interlocutori lamentavano che le conversazioni criptate con il sistema 'Era' non funzionano in territorio ucraino. (ANSA).