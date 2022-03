Ucraina: Lesia, Valerii e le nozze celebrate al fronte

Tutti e due in mimetica e con l'elmetto. Lei con un velo appuntato tra i capelli e un improvvisato bouquet in mano, lui accanto con indosso il giubbotto antiproiettile. Sorridenti mentre si scambiano le fedi al fronte, in un posto di blocco vicino Kiev, mentre i compagni scattano le foto. Si sono sposati così al fronte, Lesia e Valerii, due membri delle forze di difesa territoriale dell'Ucraina. Le immagini dell'inconsueto 'sì' sono state rilanciate dal Guardian.