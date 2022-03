La cronaca della decima giornata DIRETTA Tregua per i corridoi umanitari

Nel decimo giorno dall'avvio dell'offensiva militare russa in Ucraina arriva la notizia della tregua per organizzare corridoi umanitari e permettere alla popolazione civile di lasciare il Paese. Intanto il presidente ucraino Zelensky smentisce le voci diffuse su una sua possibile fuga. "Sono qua, lo vedete, al mio posto", afferma in un video.

08:25 La Russia afferma di aver distrutto oltre 2.000 installazioni militari ucraine dall'inizio di quella che Mosca definisce "l'operazione speciale": lo scrive l'agenzia Tass, citando il ministero della Difesa russo.

07:37 - "Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino ora di Mosca e corridoi umanitari sono aperti per l'uscita di civili da Mariupol e Volnovakha", ha affermato il ministero russo della Difesa, scrive la Tass.

03:27 La città di Mariupol è sottoposta all'assedio delle forze russe. Lo afferma il sindaco.

02:15 Le forze russe sono a 32 chilometri dalla seconda maggiore centrale nucleare dell'Ucraina. Lo afferma l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, lasciando intendere che i russi avrebbero nel mirino un'altra centrale dopo quella di Zaporizhzhia.

01:35 L'Occidente teme che la Russia si avvii a "bombardare le città" ucraine "fino alla loro sottomissione". Lo riporta Cnn citando alcune fonti dell'intelligence occidentale, secondo le quali questo potrebbe avere un impatto significativo in termini di morti civili. "Le armi pesanti non pesano solo di più, sono pesanti anche in termini di danno che possono infliggere", osservano le fonti con Cnn.

01:26 Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron sulla "gravità della spaventosa situazione in Ucraina". Lo afferma Downing Street, sottolineando che Johnson ha descritto il confronto come "la peggiore guerra nel continente da tempo". "I due leader si sono detti d'accordo nel definire spregevoli le azioni spericolate per danneggiare la centrale di Zaporizhzia. I due si sono detti d'accordo sul fatto che è imperativo per i loro due Paesi continuare a fare il possibile per assistere la popolazione Ucraina".

01:03 Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunirà lunedì sulla crisi umanitaria in Ucraina. Lo riferiscono fonti diplomatiche, secondo le quali la riunione è stata chiesta da Stati Uniti e Albania.

00:19 "Ogni due giorni dicono che sono scappato dall'Ucraina, da Kiev. Ma sono qua, lo vedete, al mio posto". Così Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video postato su Instagram, ha smentito l'annuncio fatto in precedenza dal presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, secondo il quale lo stesso Zelensky era fuggito in Polonia. "Nessuno è scappato da nessuna parte, stiamo lavorando", aggiunge il presidente ucraino, citato da Interfax, indicando che con lui c'è il capo di gabinetto della presidenza Andriy Yermak.