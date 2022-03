L'ANSA ha deciso di sospendere il flusso di notizie dalla sede di Mosca in seguito all'approvazione della normativa che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di informazioni ritenute false dalle autorità della Federazione Russa.

Gli aggiornamenti su quanto avviene in Russia saranno comunque forniti attraverso la sede centrale di ANSA e gli altri uffici di corrispondenza dell'Agenzia all'estero.

Intanto anche la rai ha sospeso i servizi da Mosca.