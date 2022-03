Fed:Powell, impatto della guerra sull'economia Usa altamente incerto

L'impatti della guerra in Ucraina sull'economia americana è "altamente incerto". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell. Le implicazioni del conflitto in Ucraina sull'economia americana sono "molto incerte" e la Fed "monitorerà la situazione da vicino", afferma Powell nel corso di un'audizione alla Camera.

"Gli effetti di breve termine sull'economia americana dell'invasione in Ucraina, della guerra in corso e delle sanzioni restano molto incerti. Una politica monetaria appropriata in questo contesto richiede la necessità di ammettere che l'economia si evolve in modo inatteso. Risponderemo in modo agile ai dati che arriveranno e all'outlook in evoluzione", osserva Powell.