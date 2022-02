Shevchenko: 'La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo'

"Questa mattina, all'alba, una guerra su vasta scala è stata iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L'Ucraina e la sua popolazione vogliono pace e integrità territoriale. Vi prego, vi prego di sostenere il nostro Paese e chiedere al Governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale". E' il post pubblicato sul proprio profilo Facebook da Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e vincitore del Pallone d'Oro nel 2004. "Tutto quello che vogliamo è la pace. Non c'è bisogno della guerra. La guerra non è la risposta".