Stop mascherina nei luoghi chiusi in Francia dal 28 febbraio

(ANSA) - PARIGI, 11 FEB - La Francia revoca l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi sottoposti al controllo del pass vaccinale (equivalente transalpino del Super green pass) a partire dal 28 febbraio, fatta eccezione per i trasporti: è quanto riferito dal ministero della Salute di Parigi. Un allentamento possibile grazie al "miglioramento della situazione sanitaria", spiega il ministero.

"L'uso della mascherina all'interno - precisano le autorità francesi - verrà mantenuto nei trasporti e nei luoghi chiusi non sottoposti al controllo del pass vaccinale. Negli altri luoghi chiusi l'uso della mascherina non sarà più obbligatorio".

