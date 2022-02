Covid: Francia; ministro, 'il peggio è passato'

PARIGI - Mentre diversi indicatori mostrano che il picco della 5/a ondata è passato in Francia, e il ministro della Salute, Olivier Véran, assicura che il paese sta per raggiungere anche "il picco dei ricoveri".

Invitato negli studi di BFM TV, Véran è sembrato ottimista sull'andamento della pandemia "con la riserva di una brutta sorpresa con la sotto-variante BA.2". Ma, ha sottolineato, "globalmente, su scala nazionale, abbiamo passato il picco.

L'evoluzione naturale è l'uscita da questa ondata. Nello stesso modo, stiamo arrivando a un picco dei ricoveri, mentre quello dei reparti di rianimazione lo abbiamo superato da una decina di giorni".

"Il peggio è passato", ha detto Véran, "abbiamo vissuto la fase peggiore delle ondate in 2 anni. Anche se ce ne saranno altre, abbiamo tutti i motivi per pensare che saranno ondate meno pericolose".