Biden, blitz in Siria per rendere il mondo più sicuro

(ANSA) - WASHINGTON, 03 FEB - Joe Biden ha giustificato l'operazione anti terrorismo in Siria con lo scopo di "proteggere il popolo americano e i nostri alleati" e di "rendere il mondo più sicuro", come si legge in una nota della Casa Bianca postata anche su Twitter. Il presidente ha elogiato le "capacita" e il "coraggio" delle forze armate.

La Casa Bianca ha postato una foto su Twitter che ritrae Biden, la vice Kamala Harris e i membri del team per la sicurezza nazionale mentre osservano nella Situation Room l'operazione anti terrorismo in Siria che ha portato alla morte del capo dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi Il presidente è in camicia bianca, a capo tavola. (ANSA).