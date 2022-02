Brasile, maltempo a San Paolo, almeno 24 morti e 10 dispersi

(ANSA) - SAN PAOLO, 01 FEB - Almeno 24 persone, tra cui 8 bambini, sono morte in Brasile a causa delle intense piogge, con smottamenti e inondazioni, che hanno colpito lo Stato di San Paolo. Mentre i dispersi sarebbero una decina. Le ricerche stamani sono state interrotte a causa del rischio di ulteriori frane.

Il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha intanto espresso l'intenzione di visitare le regioni interessate, dopo le critiche ricevute per aver inviato i suoi ministri in occasione delle inondazioni nello Stato di Bahia.

La città più colpita è Franco da Rocha, nell'area metropolitana di San Paolo. Diverse strade sono state ricoperte dall'acqua e ora c'è il rischio dell'esondazione di una diga vicina.

Cinque persone della stessa famiglia, tra cui un neonato e due bambini, sono invece decedute a Varzea Paulista, nell'entroterra di San Paolo, in seguito al crollo della loro casa.

Da venerdì sono caduti più di 260 millimetri di pioggia a San Paolo, lo Stato più importante e popoloso del Paese, con 46 milioni di abitanti. Oltre 40 persone sono morte finora a causa delle piogge che dalla fine del 2021 hanno colpito gli Stati di Bahia e Minas Gerais. (ANSA).