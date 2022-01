Emirati: vietato uso ricreativo droni dopo attacco Huthi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno vietato l'uso dei droni nel Paese per scopi ricreativi dopo che i ribelli Huthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco lanciato anche con droni contro installazioni petrolifere ad Abu Dhabi e l'aeroporto della capitale. Lo riporta online l'agenzia di stampa AP.

Il divieto, ha reso noto il ministero dell'Interno, è entrato in vigore ieri e riguarda tutti i velivoli sportivi elettrici leggeri. Potrebbero essere esentate, invece, le aziende che intendano effettuare riprese con droni per scopi commerciali.

La settimana scorsa l'attacco dei ribelli Huthi negli Emirati ha provocato tre morti. In risposta, la coalizione militare a guida saudita ha lanciato un raid aereo nel nord dello Yemen che ha provocato la morte di decine di persone. (ANSA).