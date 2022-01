Baerbock: 'Non c'è alternativa a buoni rapporti con la Russia'

"Non c'è alternativa ai buoni rapporti tra la Russia e la Germania". Lo ha detto, citata dall'agenzia Tass, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, a Mosca per incontrare il suo omologo russo Serghei Lavrov. Quest'ultimo ha affermato che la Russia "punta a superare i problemi che si sono accumulati" nei rapporti con Berlino per dare vita a "relazioni più costruttive".