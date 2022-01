Djokovic resta detenuto al Park Hotel di Melbourne

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Novak Djokovic è tornato nella struttura di detenzione del Park Hotel a Melbourne in attesa che il suo caso venga esaminato domenica mattina (sabato notte in Italia) dalla Corte federale australiana. Lo riferisce la Cnn.

Il numero 1 del tennis è stato visto dentro un furgone bianco mentre arrivava all'hotel, utilizzato anche come struttura di detenzione per i rifugiati, dopo aver lasciato l'ufficio del suo avvocato sabato pomeriggio, ora australiana.

Ieri mattina, il ministero dell'immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Djokovic, fermato a Melbourne dove si è recato per partecipare agli Australian Open previsti lunedì. (ANSA).