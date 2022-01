Corea Nord: Usa propongono sanzioni Onu per ultimi lanci

Gli Usa propongono al consiglio di sicurezza dell'Onu di adottare nuove sanzioni internazionali contro la Corea del Nord dopo i suoi sei lanci di missili balistici dal settembre 2021, tutti in violazione delle risoluzioni dello stesso consiglio di sicurezza. Lo ha twittato l'ambasciatrice Usa al Palazzo di vetro Linda Thomas-Greenfield.

Cina, sanzioni Usa non risolvono problemi - La Cina "si oppone sempre alle sanzioni unilaterali e alla cosiddetta 'estensione della giurisdizione' su altri Paesi sulla base di norme nazionali". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, criticando le misure Usa in risposta al lancio di missili di Pyongyang contro 5 funzionari nordcoreani, ha detto che "il ricorso ripetuto alle sanzioni non aiuterà a risolvere la questione della penisola coreana, ma intensificherà la conflittualitò". L'auspicio, ha aggiunto Wang, è che "tutte le parti siano caute nelle loro parole e azioni, si attengano al dialogo e alla consultazione, e facciano di più per una soluzione politica".



La Corea del Nord ha annunciato di aver testato un missile ipersonico. Lo ha reso noto l'agenzia statale Korean Central News Agency (KCNA), secondo quanto riportano i media di Seul. Il missile, secondo Pyongyang, ha colpito "l'obiettivo prefissato in acque a 1.000 km di distanza" ed il leader Kim Jong-un ha assistito al test. Il ministero della Difesa della Corea del Sud aveva affermato che il Nord aveva effettuato un lancio con un missile balistico nel Mare Orientale che aveva volato per oltre 700 chilometri a un'altitudine massima di 60 km, a 10 volte la velocità del suono. Nelle ore successive è arrivata la conferma di Pyongyang: "Il test era finalizzato alla verifica finale delle specifiche tecniche generali del sistema d'armamento ipersonico, ed ha confermato l'eccellente manovrabilità dell'unità di combattimento", hanno riferito i media di regime, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Si è trattato del secondo test missilistico del Nord in meno di una settimana.