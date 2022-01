Biden ammette, non sono sicuro che le leggi su voto passino

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - Joe Biden ha ammesso di non essere sicuro che le leggi a tutela dei diritti di voto siano approvate dal Congresso, dopo che la senatrice dem Krysten Sinema ha annunciato che non appoggerà la prova di forza per cambiare le regole dell' ostruzionismo in Senato allo scopo di farle passare superando il boicottaggio dei repubblicani.

"Non sono sicuro", ha detto, tornando dal Capitol, dove aveva incontrato i senatori dem proprio per convincerli a modificare le norme sul 'filibustering', che finora hanno consentito al Grand Old Party di bloccare la riforma elettorale. (ANSA).