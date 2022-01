Ucraina: Zelensky chiede nuovo summit Mosca-Parigi-Berlino

(ANSA) - KIEV, 11 GEN - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha chiesto la convocazione di un nuovo vertice con Francia, Germania e Russia per risolvere il conflitto in Ucraina. "E' tempo di concordare in maniera sostanziale la fine del conflitto e siamo pronti a prendere le decisioni necessarie durante un nuovo vertice dei leader dei quattro Paesi", ha detto Zelensky in una nota a seguito di un incontro con i diplomatici europei. (ANSA).