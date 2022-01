Francia: presidenziali, Macron sempre in testa a sondaggi

(ANSA) - PARIGI, 07 GEN - Emmanuel Macron si mantiene nettamente in testa al primo turno delle presidenziali a tre mesi dal voto. Distanziate, lo inseguono - testa a testa - le candidate della destra Républicains, Valérie Pécresse, e dell'estrema destra, Marine Le Pen: queste le intenzioni di voto dei francesi stando a un nuovo sondaggio BVA per la radio RTL.

Il capo dello stato uscente, che non si è ancora ufficialmente dichiarato candidato, raccoglierebbe il 25% dei voti, davanti a Marine Le Pen (17%) e Valérie Pécresse (16%). In arretramento l'altro rappresentante dell'estrema destra, Eric Zemmour (12%).

Nessun esponente di sinistra supera il 10%: Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) è al 10% davanti all'ecologista Yannick Jadot (8%), sprofonda la sindaca socialista di Parigi Anne Hidalgo (3,5%). (ANSA).