Usa, Trump cancella la conferenza stampa di domani

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - Donald Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso americano.

"Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 gennaio in Arizona", afferma l'ex presidente Usa. "Alla luce della faziosità e della disonestà della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio, cancello la conferenza stampa in programma a Mar-a-Lago", afferma Trump attaccando i democratici e le fake news. "E' ormai chiaro a tutti che i media non riporteranno il fatto che Nancy Pelosi ha negato la richiesta per la Guardia nazionale o per l'esercito a Capitol Hill", mette in evidenza l'ex presidente americano. (ANSA).