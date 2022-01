Messico rinnova offerta di concessione asilo ad Assange

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 03 GEN - Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha ribadito oggi che il suo Paese è disponibile a concedere l'asilo politico all'attivista australiano Julian Assange come "gesto di fratellanza e solidarietà".

Nel corso di una conferenza stampa a cui era invitato d'onore l'ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn, sposato con la messicana Laura Alvarez, López Obrador ha rivelato di avere inviato una lettera a Donald Trump, verso la fine del suo mandato alla Casa Bianca, a cui non ha avuto risposta e con la quale gli chiedeva di scagionare Assange.

Dopo aver aggiunto che in quella missiva si offriva asilo per Assange, il capo dello Stato messicano ha ricordato che "l'offerta è sempre valida", perché "il diritto di asilo è un punto di orgoglio della nostra politica estera". (ANSA).