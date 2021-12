Pil mondiale da 100.000 miliardi nel 2022, è la prima volta

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - L'economia mondiale supererà i 100.000 miliardi di dollari per la prima volta nel 2022 e alla Cina serviranno due anni in più, fino al 2030, per superare gli Stati Uniti e affermarsi come la maggiore economia al mondo. E' quanto emerge da uno studio del Centre for Economics and Business Research riportato dai media americani, secondo il quale l'India dovrebbe superare la Francia il prossimo anno e la Gran Bretagna nel 2023 per diventare la sesta economia al mondo.

Lo studio osserva come il pil mondiale è sostenuto dalla ripresa dalla pandemia, ma avverte che l'inflaizone resta una minaccia e potrebbe far scivolare le economie in recessione nel 2023 o 2024. (ANSA).