Covid: in Scozia discoteche chiudono per tre settimane

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - In Scozia i nightclub e le discoteche rimarranno chiusi per tre settimane a partire dal 27 dicembre.

Lo ha annunciato il governo scozzese, riferisce la Bbc.

Un'ulteriore stretta sui locali notturni per i quali erano già state annunciate restrizioni, come il limite posto a 100 ingressi. (ANSA).