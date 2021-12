Talebani, 'risoluzione Onu su aiuti è buon passo'

Il governo dei talebani ha riconosciuto come "un buon passo" la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sugli aiuti umanitari al Paese. Lo ha detto alla Afp il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid.

"Lo apprezziamo in quanto può essere un aiuto alla situazione economica in Afghanistan", ha precisato il portavoce aggiungendo che da parte loro si spera anche in un'accelerazione nella rimozione di sanzioni economiche imposte a gruppi e individui considerati legati ai talebani. (ANSA-AFP).