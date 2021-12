Migranti: 138 tratti in salvo nella Manica da giovedì

Almeno 138 migranti provenienti dalla Francia sono stati tratti in salvo da giovedì nel canale della Manica mentre cercavano di raggiungere il Regno Unito a bordo di imbarcazioni in difficoltà: lo hanno reso noto le autorità francesi, secondo quanto riporta il Guardian.

Le autorità erano state informate giovedì che "molte imbarcazioni che cercavano di attraversare la Manica erano in difficoltà" e sono così scattate le ricerche che hanno portato al salvataggio dei migranti da parte di due navi della Marina.

Dall'inizio di quest'anno al 20 novembre scorso un totale di 31.500 migranti hanno lasciato le coste francesi alla volta del Regno Unito e l'11 novembre è stato registrato un record giornaliero di 1.185 arrivi.