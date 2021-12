La partita di calcio Benevento-Monza, in programma domani alle 18.30 e valida per il campionato di serie B, è stata rinviata a seguito della positività al Covid di alcuni giocatori del Monza, con la conseguente messa in quarantena di tutta la squadra. Lo ha reso noto AC Monza calcio, specificando la decisione presa da ATS Brianza, dopo l'aumento dei casi tra il gruppo squadra.