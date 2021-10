Merkel, sicurezza Israele passa da Stato palestinese

"Crediamo che la sicurezza di Israele possa essere garantita al meglio quando anche i palestinesi abbiano uno Stato in cui poter vivere": lo ha detto la cancelliera uscente Angela Merkel in un ultimo incontro ufficiale con il re Abdullah II di Giordania a Berlino. Lo riferisce Dpa.

Merkel ha anche ringraziato il re di Giordania per l'impegno nella soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese e per aver portato avanti la soluzione dei due Stati.

Re Abdullah a sua volta ha definito Merkel una "voce della ragione e un esempio illuminante di dignità umana", riconoscendole inoltre il suo sforzo per rendere il mondo un posto più pacifico.