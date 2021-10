Ue: due giorni di impegni a Madrid per Gentiloni

(ANSA) - MADRID, 25 OTT - Due giorni fitti di impegni a Madrid per il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Secondo la sua agenda ufficiale e quella del governo, per oggi sono previsti incontri con il premier Pedro Sánchez ed altri esponenti del governo di centrosinistra spagnolo: la vicepremier e ministra dell'Economia Nadia Calviño, la vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz e il ministro dela Previdenza Sociale José Luis Escrivá.

C'è in programma anche la partecipazione a un evento di monitoraggio del Recovery e la visita a uno dei progetti del piano di ripresa spagnolo.

Gentiloni è arrivato a Madrid dopo che sono venute alla luce tensioni all'interno della coalizione di governo spagnola (Partito Socialista - Unidas Podemos) sulla gestione della riforma del mercato del lavoro, una delle più importanti per l'esecutivo di Sánchez. (ANSA).