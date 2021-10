Covid: Australia, Sydney festeggia la fine del lockdown dopo 106 giorni

Gli abitanti di Sydney festeggiano oggi la fine di un lockdown anti Covid durato ben 106 giorni, quasi quattro mesi. Dalla mezzanotte di lunedì pub, ristoranti e bar hanno riaperto i battenti a tutti coloro che possono dimostrare di essere vaccinati e gli oltre cinque milioni di residenti della capitale del Nuovo Galles del Sud sono tornati alla vita normale grazie ad un tasso di vaccinati di oltre il 70% tra gli over 16.

Il coronavirus, tuttavia, non è stato ancora sconfitto nello Stato, che nelle ultime 24 ore ha registrato 496 casi di contagio e nonostante l'aria di festa restano i timori di un possibile nuovo peggioramento della situazione.

Allo stesso tempo i confini internazionali dell'Australia si riaprono temporaneamente all'ingresso di 2.000 medici e infermieri stranieri qualificati, per fronteggiare una crisi incombente di personale sanitario, specie negli ospedali in aree regionali. Con gli ospedali di Sydney e di Melbourne vicini alla capienza dei pazienti di Covid 19, i rinforzi di personale sanitario che giungeranno nei prossimi sei mesi saranno assegnati in prevalenza a ospedali di periferia, regionali e a studi medici.