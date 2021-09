Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto

(ANSA) - BERLINO, 24 SET - A due giorni dalle elezioni tedesche, i ragazzi di Fridays for future scenderanno per strada a protestare per il clima in diverse città tedesche, e a Berlino, per aumentare la pressione sui politici che assumeranno la responsabilità del post Merkel, sfilerà anche Greta Thunberg.

Cortei sono in programma a Berlino, Amburgo, Friburgo e Colonia, ma il movimento che oggi si mobilita a livello internazionale ha promosso ben 450 iniziative sul territorio federale. Che la presenza dell'attivista svedese possa aiutare Annalena Baerbock nella fase finale dlela campagna elettorale è da vedere: attualmente la candidata verde è terza nei sondaggi e non ha chance di diventare cancelliera. (ANSA).