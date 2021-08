Usa preoccupati per aerei ed elicotteri lasciati sul campo

I talebani potrebbero essersi impossessati non solo di armi leggere americane, come fucili d'assalto e mitragliatori, e di veicoli corazzati Humvee, come mostrano diverse immagini, ma anche di diversi elicotteri Black Hawk e di una ventina di aerei da combattimento A-29 Tucano, oltre ad altre armi pesanti e milioni di munizioni. E' la preoccupazione del Pentagono e della sicurezza nazionale Usa, secondo quanto riporta la Cnn che cita fonti della difesa. In queste ore si sta facendo il punto sugli equipaggiamenti militari persi. Ieri il Pentagono aveva ribadito che in Afghanistan resta una presenza sia di al Qaida che dell'Isis.