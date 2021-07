Tokyo conferma lo stato emergenza durante le Olimpiadi

Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha confermato oggi che il governo dichiarerà un nuovo stato d'emergenza a Tokyo per la pandemia Covid che rimarrà in vigore per tutta la durata delle Olimpiadi, che si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto. Lo stato d'emergenza, come anticipato ieri, durerà fino al 22 agosto.