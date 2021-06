Sindaco Monaco, Uefa 'vergognosa', palazzi città arcobaleno

La decisione dell'Uefa è "vergognosa" e la città risponderà decorando i suoi palazzi dei colori arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt. Così il sindaco di Monaco Dieter Reiter ha deciso di reagire al 'no' dell'Uefa di fronte alla richiesta di illuminare dei colori arcobaleno lo stadio della città in occasione della partita degli Europei Germania-Ungheria in calendario domani a Monaco di Baviera.

Come è noto la Uefa ha risposto alla richiesta di Reiter dando il suo consenso alla proposta di colorare l'Allianz Stadium con i colori dell'arcobaleno, ma non in occasione di Germania-Ungheria. La Uefa ha messo sul piatto date alternative: il 28 giugno - il Christopher Street Liberation Day - o tra il 3 e il 9 luglio, settimana del Christopher Street Day a Monaco.

Il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, si è detto "rammaricato" per il rifiuto della Uefa. "Mi rammarico per questa decisione, penso che sarebbe stato un simbolo molto forte", ha detto Beaune: "Siamo al di là di un messaggio politico, è un messaggio di valori profondi", ha proseguito parlando al suo arrivo a Lussemburgo in occasione del Consiglio dei ministri Affari Generali.

Di segno opposto la reazione dell'Ungheria, secondo cui l'Uefa "ha preso la decisione giusta", ha detto il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó.

Dana Spinant, una delle portavoce della Commissione europea, sottolinea intanto che "sulla questione noi non siamo competenti, riguarda la città di Monaco e l'Uefa, noi non facciamo parte di questa discussione". E poi: "Se invece ci si chiede quale è la nostra posizione sul sostegno alla comunità" Lgbti, "secondo noi è importante sostenere questa comunità e lo abbiamo fatto in passato", ha aggiunto la portavoce.

Netta invece la bocciatira della Germania: voci da diversi schieramenti politici si sono infatte levate contro la decisione della Uefa. Per il presidente del partito conservatore bavarese Csu e governatore della Baviera, Markus Soeder, "sarebbe stato segno di tolleranza e libertà" ha scritto su Twitter. "Cara Uefa sei peggio di quanto pensassi. Vergonatevi!", ha scritto il segretario generale Spd, Lars Klingbeil. I Verdi della candidata alla cancelleria Annalena Baerbock hanno invitato a esporre bandiere arcobaleno.