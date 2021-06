Svezia: il Parlamento sfiducia il premier Lofven

Il primo ministro svedese, il socialdemocratico Stefan Lofven, è stato sfiduciato questa mattina in un voto in Parlamento, il primo nella storia politica del Paese con questo esito: Löfven ha adesso una settimana per dimettersi o per indire nuove elezioni.

La mozione di sfiducia era stata presentata la settimana scorsa dal partito anti immigrazione Democratici Svedesi dopo che il Partito di Sinistra, sul quale Lofven contava in Parlamento, aveva negato il suo appoggio al piano del premier di liberalizzare il rigido sistema di controllo degli affitti nel Paese.

Già ieri sera era chiaro che Lofven non sarebbe riuscito a sopravvivere alla mozione di sfiducia, che è stata approvata da una maggioranza di 181 parlamentari su un totale di 349.

Se Lofven deciderà di dimettersi il Parlamento verrà incaricato dal suo presidente di formare un nuovo governo. In alternativa verranno indette nuove elezioni, ma in entrambi i casi le elezioni previste per settembre dell'anno prossimo si terranno regolarmente.